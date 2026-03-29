Modena calcio in lutto, morta a 10 anni la nipote del vicepresidente Rivetti
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Una terribile tragedia scuote il Modena calcio. Come annunciato attraverso un comunicato ufficiale, infatti, il club gialloblù piange la scomparsa di Nina Rivetti, figlia di soli 10 anni del Vicepresidente Silvio: "Con il cuore spezzato comunichiamo il gravissimo lutto che ha colpito in queste ore la famiglia Rivetti e tutto il Modena FC - si legge - La piccola e amatissima Nina, di soli 10 anni, figlia di Silvio, Vicepresidente del Modena FC, e di mamma Eva, e sorella di Sveva e Luce, è volata in cielo lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno amata".
Per rispettare il lutto, tutti gli impegni pubblici del Modena previsti per la settimana saranno annullati, così come il Modena Store resterà chiuso nella giornata di martedì 31 marzo.
Il cordoglio di Modena Volley
"La scomparsa della piccola Nina, figlia di Silvio, Vicepresidente del Modena FC, e di mamma Eva, è un’enorme tragedia. In questo momento così difficile, tutta la società gialloblù esprime la propria vicinanza e le più sentite condoglianze a Silvio, a Eva, alle sorelle Sveva e Luce e a tutti i loro cari".