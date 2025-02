Mls, attrice Issa Rae tra i proprietari del San Diego

L'attrice e produttrice Issa Rae è entrata a far parte del gruppo di proprietari del San Diego, club della Major League Soccer. Il club darà il via alla sua stagione inaugurale il 23 febbraio contro i campioni in carica della MLS LA Galaxy. I principali proprietari del club sono il miliardario Mohamed Mansour e la Sycuan Tribe, la prima tribù nativa americana ad avere una quota di proprietà in una squadra di calcio professionistica. Rae si unisce a un gruppo di partner del club tra cui il terza base dei San Diego Padres Manny Machado e l'ex giocatore del Manchester United e della nazionale spagnola Juan Mata. L'investimento di Rae è stato annunciato martedì scorso. "Il calcio è un linguaggio universale che ha il potere di unire le persone e non vedo l'ora di contribuire al viaggio del San Diego FC mentre scriviamo la storia nella Mls", ha affermato l'attrice. Rae si unisce al San Diego FC in partnership con Pave Investments, una società privata africana che ha guidato un gruppo che ha investito in NBA Africa. Anche il presidente di Pave, Tunde Folawiyo, e il direttore fondatore Kwamena Afful si uniranno al gruppo di proprietà del team. Rae ha recitato nella serie Hbo 'Insecure', che ha anche co-creato e co-scritto, e ha avuto ruoli in diversi film, tra cui 'Barbieì e 'The Hate U Give'. Ha scritto il libro di memorie "The Misadventures of Awkward Black Girl" ed è una sostenitrice delle comunità sottorappresentate e dei diritti civili.