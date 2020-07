Ministro sport Spadafora riapre gli stadi: "Tifosi da settembre, se sarà possibile"

I tifosi di nuovo allo stadio già da settembre, se sarà possibile. Questo è il progetto del Ministro dello sport Vincenzo Spadafora, ma tutto dipenderà dalla situazione legata al Covid-19. "Se la curva epidemiologica lo consentirà, a settembre il pubblico potrà tornare negli stadi - ha rivelato Spadafora -. Ovviamente non riempiendo gli impianti come prima e rispettando una serie di misure che stiamo studiando". Questa però non sarà l'unica riforma da discutere al prossimo consiglio dei Ministri.