Yonghong Li contro Singer: "Serve passione, il Milan merita di meglio"

Mentre il Milan pianifica il futuro, da Twitter arriva una nuova bordata contro Gordon Singer. Un attacco vero e proprio a firma di Yonghong Li. L'ex presidente rossonero è tornato infatti a farsi vivo sui social commentando una notizia secondo la quale Elliott non avrebbe intenzione di vendere il club a breve. "Questa cosa non è buona - ha scritto Mr. Li -. La squadra andrebbe trattata con passione, non come un investimento senza emozioni". "Guardate all'esperienza di Singer: il club merita di meglio", ha aggiunto.