Pioli: "Milan da scudetto? Mou è furbo. Mercato? Serve un altro difensore"

VERSO MILAN-ROMA

"Nessuno di noi può essere soddisfatto della stagione. L'obiettivo è miglirare il girone d'andata"

© Getty Images Dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro l'Atalanta, il Milan si prepara ad affrontare l'ostacolo Roma in campionato per restare in scia alla Juve. Per i rossoneri e Stefano Pioli è vietato sbagliare. "Dobbiamo cercare di avere un obiettivo ben preciso, cioè quello di migliorare il girone d'andata - ha spiegato il tecnico rossonero -. Nessuno di noi può essere soddisfatto della stagione. Il Bicchiere è mezzo vuoto, abbiamo avuto un mese di calo e possiamo fare più punti di 39 nel ritorno". "La classifica non entra sul campo, con la Roma sarà una sfida aperta e combattuta contro un avversario fisico ed esperto - ha aggiunto -. Mourinho è un top, è furbo, è scaltro e prima di certe partite esalta sempre gli avversari". Poi sul mercato: "La società sta lavorando per colmare le necessità: sicuramente serve ancora un difensore".

LA CONFERENZA DI PIOLI

La situazione di classifica

"Dobbiamo avere un obiettivo ben preciso. Dobbiamo far meglio del girone d'andata. Facendo così il terzo posto dovrebbe essere garantito. Per un posizionamento migliore invece servirà fare molto meglio dell'andata. Questa squadra può fare più di 39 punti nel ritorno"

Confronto post Atalanta

"C'è stato un incontro efficace. Abbiamo obiettivi molto chiari. Siamo molto delusi, ma dobbiamo trasformare questa delusione in energia per fare bene e per riscattarci immediatamente"

Theo centrale

"Theo ha fatto molto bene da centrale ed è stato efficace sia in difesa che in attacco. Domani vedrò che squadra schierare. Sicuramente Theo sarà in campo"

Mourinho ha parlato di Milan da scudetto

"Mou è un top. E' intelligente, furbo e scaltro e prima di certe partite esalta sempre gli avversari. La classifica non entra sul campo. La Roma è un avversario fisico, esperto e di qualità. Dobbiamo dimostrare di essere più forti"

Rocchi ha chiesto rispetto per gli arbitri

"Sono d'accordo. Dobbiamo abbassare i toni. Il confronto deve esserci, ma deve essere sereno. Chi sbaglia, deve pagare. Però chiedo anche più uniformità e coerenza nel metro di arbitraggio"

Imbattuto con Mourinho

"Non sono mai scontri tra allenatori, ma tra squadre che cercano di mettere in campo caratteristiche, qualità e idee diverse. Giocare con la Roma non è mai semplice. E' fisica e organizzata, molto pericolosa sulle palle inattive. Dovremo fare una grande prestazione per vincere"

Cosa cambiare

"Il nostro numero più negativo sono i gol subiti. E dobbiamo migliorare in questo senso. Non solo i difensori, ma tutta la squadra deve essere più organizzata. Siamo solo la sesta miglior difesa. Dobbiamo avere tutti questo focus per ottenere risultati migliori"

Il rapporto con la proprietà

"Sento sempre i nostri dirigenti, ma non ho sentito Cardinale. La presenza della società è sempre positiva e importante. Nessuno di noi è soddisfatto in questo momento della stagione"

Problemi negli scontri diretti

"Con avversari dello stesso valore o si gioca allo stesso livello o si perde. Non siamo riusciti ad avere un altissimo livello nei big match ed è un altro obiettivo da raggiungere cercando di migliorare"

Infortuni in difesa e mercato

"La società sta lavorando per colmare le necessità in difesa. Gabbia e Terracciano hanno riempito un po' il reparto, ma manca un altro giocatore"

Simic fuori dai radar?

"Non è uscito dai radar. E' giovane ed è tenuto in grande considerazione da me e dal club"

Obiettivo scudetto sfumato?

"In questo momento serve un pronto riscatto. Abbiamo il dovere di farlo nei nostri confronti e nei confronti dei tifosi. Dobbiamo avere l'ambizione e la convinzione di essere una squadra che può vincere sempre. Nelle ultime 7 partite abbiamo avuto un buon ritmo e Inter e Juve hanno fatto solo un punto in più di noi. Dobbiamo provare ad accelerare, ad andare forte. Gli scontri diretti ci saranno tra quattro mesi. Poi dipenderà anche da come andranno gli altri davanti a noi"

Il ruolo di Terracciano

"Sta lavorando da terzino ed è lì che lo potremo utilizzare in questo momento, poi vedremo. Florenzi non è disponibile"

Giocatori fuori ruolo

"Ho sempre messo i giocatori nel loro ruolo, poi cerchiamo i giusti equilibri in base agli avversari. Spiace prendere dei gol in superiorità numerica. Ci sta negli uno contro uno, ma in superiorità no. Vuol dire che è mancata comunicazione"

La condizione della squadra

"Fisicamente sta bene, abbiamo degli ottimi dati. Abbiamo gli stessi dati dell'Atalanta. Sia in accelerazione, sia nel volume. Si dà troppa importanza all'aspetto fisico, ma non abbiamo avuto cali. Per me sono più importanti i dati tecnici"

Come allenarsi a non crollare

"Non ho mai visto la squadra crollare, l'ho vista l'anno scorso a gennaio. Le nostre mancanze sono aver preso gol da calcio d'inizio, queste sono le discussioni alle nostre riunioni"

Le critiche

"Non sono infastidito e preoccupato di niente, neanche delle critiche. Io mi concentro sul lavoro a Milanello sapendo che le aspettative di un grande club sono alte e cercando di mettere in condizione i giocatori di esprimersi nel miglior modo possibile. Quando i risultati non sono in linea con le aspettative arrivano le critiche e vanno affrontate"

Bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno?

"Bicchiere mezzo vuoto, abbiamo avuto quel mese di calo e possiamo fare più punti di 39"

Serve un po' di senso del pericolo?

"Tutta la squadra si deve accorgere che può arrivare il pericolo e ogni giocatore se ne deve accorgere: ogni singolo pallone può essere quello decisivo per vincere o non vincere la partita"