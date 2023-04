Verso Milan-Lecce, Pioli ritrova Ibra ma perde Giroud: "Problema al polpaccio"

VERSO MILAN-LECCE

Le parole del tecnico rossonero: "Juve, serve classifica certa"

© Getty Images Ibrahimovic sì, Giroud no. Il Milan per il Lecce ritrova lo svedese, ma perde il francese: "Zlatan sarà convocato perché sta bene, ma ha poca autonomia. Olivier fuori perché ha un problemino al tendine del polpaccio", l'annuncio di Pioli nella conferenza stampa della vigilia. Il tecnico rossonero è concentrato sul campionato: "La Champions l'abbiamo chiusa in una stanza blindata per venti giorni. Ora dobbiamo migliorare la nostra posizione in classifica".

Sul campionato

"È importante finire bene la stagione, mancano solo 8 partite: cinque le giocheremo a San Siro. La squadra sta bene e possiamo fare bene".

Sulla Champions

"Pensiamoci fra venti giorni, l'abbiamo chiusa in una stanza blindata. Ora testa al campionato: dobbiamo spingere tanto, non vogliamo questa posizione in classifica".

Su Ibrahimovic

"Sarà convocato, ma ha autonomia limitata. Non ci sarà Giroud che ha un problemino al tendine del polpaccio. Da valutare Pobega che ha preso un colpo in allenamento".

Sulla Juventus e i punti di penalità

"Possiamo rimanere concentrati sulle cose che possiamo controllare. Prima ci sarà una classifica definitiva meglio è".

Sul gruppo

"Non ci sono riserve! È merito del gruppo se siamo arrivati fino a qui".

Sulle reazioni post qualificazione in semifinale

"C'è molto entusiasmo: le prossime due partite di campionato saranno fondamentali. Dobbiamo iniziare a fare bene da domani contro un avversario che all'andata ci ha messo in difficoltà".

Sul turnover

"Ho osservato molto attentamente i miei giocatori negli ultimi due allenamenti. Stanno tutti bene e ho molte soluzioni".

Sull'Inter

"La Champions arriverà e poi la affronteramo al massimo. Le situazioni degli altri non posso commentarle, ma conosco bene le nostre".

Sul Lecce

"Iniziarla bene, ma è da presuntuosi pensare di chiuderla subito. Ci giochiamo tanto noi e anche il Lecce, l'approccio deve essere di fiducia e portarlo nella partita per tutta la durata".

Su Maignan

"I campioni fanno la differenza e Mike è un campione in tutto. La sua importanza all'interno della squadra è elevata, è uno dei più importanti".

Sul sonno

"Dormo poco da quando sono allenatore... Dormo meno e lavoro di più".

Su Calabria

"Non smetti mai di conoscere i tuoi giocatori: Davide si è dimostrato un grandissimo capitano, una persona di livello alto. Ho grande stima e rispetto di lui come giocatore e come uomo".