Pioli verso il derby: "Sarà una battaglia, duelli decisivi"

VERSO MILAN-INTER

"Origi inizierà in panchina. Il cambio di proprietà? Con RedBird siamo in buone mani. Mai temuto di perdere Leao"

Chiuso il mercato, in casa Milan c'è subito il derby da affrontare. E Stefano Pioli suona la carica. "Mi aspetto una partita vibrante ed energica - ha spiegato il tecnico rossonero -. Domani ci saranno in campo due squadre che si conoscono bene. Il derby poi è sempre il derby, mi aspetto una gara con grandi duelli". "Si affronteranno due squadre che si conoscono bene e che vogliono vincere, sarà una battaglia - ha aggiunto -. Anche un centimetro potrà fare la differenza". Poi sulla formazione e sul cambio di proprietà: "Origi partirà in panchina, con RedBird siamo in buone mani".

LA CONFERENZA DI PIOLI

Il mercato

"Il nostro è un percorso condiviso con l'area tecnica e il club. Continuiamo a investire su giocatori di talento e in prospettiva, confermando anche un blocco già competitivo con ampi margini di miglioramento"

Il Milan verso il derby

"Ho detto dopo il Sassuolo che avremmo visto un altro Milan nel derby perché cambiano gli avversari. Ogni partita è diversa. Abbiamo i nostri concetti di gioco e cercheremo di portarli avanti con convinzione, forza, energia e qualità. Proprio la qualità fa vincere le partite"

L'Inter

"Continuo a pensare che sarà un campionato equilibrato con tante squadre che si sono rinforzate e possono vincere. Senza Lukaku, l'Inter potrebbe schierare gli stessi della scorsa stagione. Un po' come noi. Il derby è il derby. Mi aspetto una partita energica e di duelli. Chi vincerà più duelli avrà più chance di vincere il match"

La preparazione al derby

"Non conta come ci si arriva, ma come lo si gioca. Abbiamo preparato questa gara al meglio e cercheremo di farlo fino alla fine"

La squadra favorita

"Non ci sono favoriti in queste gare. Sono match equilibrati in cui gli episodi possono fare la differenza. Noi dovremo avere tenacia e concentrazione per fare la differenza negli episodi"

L'importanza di Leao

"Per vincere queste gare bisogna avere un livello tecnico alto e fare le scelte giuste al momento giusto. Non abbiamo solo Leao. Abbiamo anche altre soluzioni per essere pericolosi"

Il passaggio di proprietà

"So che saranno presenti domani. Ho conosciuto Cardinale ed è una persona con tanta passione ed entusiasmo. Elliott ha riportare il Milan in alto e la nuova proprietà ha le stesse ambizioni: siamo in buone mani"

Rosa lunga

"Siamo lunghi in alcuni reparti, ma sarà una stagione particolare e molto intensa. Dai giocatori ho una disponibilità fantastica. Sanno che dovranno dimostrare in allenamento di poter essere titolari o di poter essere impiegati a gara in corso. Avere giocatori in più sarà solo un fattore positivo"

Dest

"Siamo tutti dispiaciuti per Florenzi, è un leader dentro e fuori dal campo: stanno facendo ancora tutte le valutazioni del caso per capire entità e recupero. Dest ha qualità, ritmo e intensità: l'abbiamo preso per giocare terzino, ma ha caratteristiche per essere utile anche in altre zone del campo"

Derby senza Ibra

"Zlatan è sempre con noi. Non sarà in campo, ma vogliamo comunque fare bene e abbiamo preparato bene la gara e abbiamo le giuste motivazioni"

Lista Champions

"Valuteremo fino alla fine. Saranno scelte dolorose, ma andranno fatte. Tutti vorrebbero e meriterebbero di giocare in Champions"

Origi

"Sta meglio e partirà dalla panchina. Si è allenato con la squadra. E' un grande giocatore e di grande impatto. Averlo a disposizione è una buona notizia"

L'atteggiamento del gruppo e le scelte

"Abbiamo un gruppo molto forte e competitivo. Prepariamo ogni gara come se fosse l'ultima e la più importante. Non è mai la prestazione di qualche singolo a determinare il risultato. Il livello della nostra squadra è alto. Abbiamo una squadra forte e cercherò di schierare ogni volta gli uomini migliori. Giocare ogni tre giorni non sarà semplice per tutti"

CDK

"E' un giocatore forte con caratteristiche precise. Va cercato quando abbiamo la palla. Sappiamo che dobbiamo lavorare per essere più compatti e aggressivi. Con l'Inter servirà un livello di gioco alto in entrambe le fasi di gioco. Dobbiamo aver voglia di difendere e sacrificarci"

L'Inter senza Lukaku

"L'anno scorso non c'era. Non credo che cambierà molto. E' uno scontro diretto. E' un derby e c'è grande rivalità. L'abbiamo preparata nei particolari come loro. Entrambe le squadre vorranno vincere. Mi aspetto una battaglia con tanti duelli. Non dovremo mollare di un centimetro"

Mancherà Perisic

"Le squadre non cambiano spessore per un giocatore. Perisic gli consentiva di entrare dentro al campo, ma hanno comunque Dimarco e Gosens e metteranno in campo altre caratteristiche"

Le ripartenze dell'Inter

"Sulle transizioni l'Inter riparte con tanti giocatori e velocità. Sarà importante coprire bene ed essere compatti. E' anche vero che qualche rischio occorre correrlo se si vuole mettere in difficoltà l'Inter. Possiamo essere pericolosi e compatti"

Voci di mercato su Leao

"Le voci le mette in giro voi e poi chiedete a me se avevo paura... Non ho mai avuto paura di perderlo né per gli atteggiamenti del ragazzo né per ciò che mi ha detto il club"

Giroud

"E' carico, ma tutto l'ambiente è carico in vista del derby. Olivier è un giocatore importante da un punto di vista sia tecnico, sia caratteriale. Quello che ha fatto l'anno scorso nel derby di ritorno gli darà ancora più carica"

Inter spesso in vantaggio nel derby

"Non sempre è passata in vantaggio perché ci ha messo subito in difficoltà, ma per le prime situazioni nella nostra metà campo. L'Inter ha grande fisicità e può metterci in difficoltà in qualsiasi momento. Rispettiamo l'Inter, ma anche noi abbiamo fisicità, gamba e tecnica e vogliamo giocarcela"

Vranckx

"Abbina qualità e quantità, è un centrocampista completo. E' un ragazzo interessante. Il club continua a puntare su giovani talenti e lui rientra in questa categoria"

Variazioni tattiche in arrivo?

"Ho aspettato con ansia la fine del mercato. Con l'arrivo di determinati giocatori e con più calciatori in alcuni reparti, qualcosa di nuovo sto pensando. Potremmo essere un po' più versatili"