Verso Milan-Atalanta, Conceiçao conferma il 3-4-3: Maignan c'è, tra Abraham e Gimenez gode ancora Jovic

Vigilia di campionato in casa Milan, ma niente conferenza per Sergio Conceiçao che è concentrato al massimo per cercare di trovare il risultato contro l'Atalanta. Una sfida importante, quasi da ultimo treno per l'Europa per i rossoneri che a San Siro proveranno a fare lo sgambetto alla terza in classifica affidandosi al confermato 3-4-3 del portoghese che ritrova Maignan e che sorprende ancora in attacco.