Verona, animalisti contro Ibra: "E' un cacciatore, il prato non cancella l'odore"

Alcuni militanti hanno appeso uno striscione ai cancelli del Bentegodi prendendo di mira Zlatan

A Verona c'è grande attesa per la gara contro il Milan. Ma in vista della partita cruciale per la lotta scudetto il campo non è l'unico tema che tiene banco in città. Alcuni militanti del movimento "Centopercentoanimalisti" hanno infatti appeso ai cancelli del Bentegodi uno striscione contro Ibrahimovic. "Ibrahimovic cacciatore, il prato verde non cancella l’odore", recita il messaggio lasciato dagli attivisti accompagnato da alcuni poster con la scritta "Stupratore, assassino, cacciatore". Un duro attacco contro lo svedese, grande appassionato di caccia e pesca. Getty Images

"Zlatan si è procurato licenze per ammazzare gli animali più rari, tra cui un leone, ha comperato un'isola nel Baltico per trasformarla nella sua riserva esclusiva - hanno denunciato in una nota i militanti -. Insomma, uccidere è il suo maggior divertimento, accompagnato dalla moglie, cacciatrice anche lei". "Molti appassionati di calcio non lo sanno o se ne sono dimenticati, quindi ci abbiamo pensato noi a ricordarlo - conclude il testo -Nulla da dire contro il Milan, ma simili individui meritano solo il nostro sdegno".