Milan, Conceiçao: "I gol subiti? Errori individuali, ma non solo in difesa..."

L'ennesima rimonta dopo un disastroso avvio di partita non può soddisfare del tutto Sergio Conceiçao, fermato sul pari anche contro la Fiorentina. Il problema più evidente sembra sempre la fase difensiva, le troppe occasioni concesse e i troppi gol presi: "Perché certi movimenti dei difensori? Ci sono alcuni errori individuali, ma non solo in difesa. Abbiamo fatto errori non forzati dall'avversario e continuiamo ad avere comportamenti che stiamo cercando di migliorare. Anche a Napoli abbiamo preso un gol così (si riferisce a quello di Kean stasera e al Maradona a quello di Lukaku, ndr). Sono movimenti che si imparano da ragazzini. Però sbagliamo anche tanti gol e dobbiamo migliorare anche davanti. I primi 25' sono stati brutti e il responsabile sono io, perché sono io l'allenatore".



Non è frustrante vedere sempre un tempo brutto e uno da grande squadra?

"Parliamo tra di noi e prepariamo bene le partite, ma poi, come oggi, non riusciamo a fare quello su cui abbiamo lavorato in settimana. Contro l'Inter però non è andata così, siamo stati concentrati per novanta minuti ed equilibrati. Io dico sempre che la qualità è un insieme di caratteristiche che i giocatori devono avere e questa mentalità e personalità per entrare in partita forte deve essere sempre presente".



Sulla sostituzione di Musah

"Lui mi aveva dato dei segni positivi, perché in allenamento aveva fatto molto bene e non c'erano motivi per cui non dovesse giocare. Poi durante la partita ho visto che non faceva bene e ho dovuto cambiarlo. Ma lui è un bravissimo ragazzo e ha capito il motivo per cui è andata così".



Theo non le sembra migliore in una difesa a cinque?

"Lui fa molto bene a livello offensivo, è vero, crea difficoltà agli avversari, e come tutti i laterali offensivi in una difesa a cinque è più protetto. Contro l'Inter ad esempio avevamo un quinto uomo quando difendevamo...".



Se lei fosse la società si confermerebbe? Preferisce aspettare derby di ritorno per rispondere?

(Ride). "Veramente io sono deluso, ma adesso mi è venuto da ridere...".