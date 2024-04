Turbo Milan: Roma e Inter avvisate, Pioli si toglie qualche sassolino 

L'ANALISI

I rossoneri hanno accelerato trovando anche la quadra difensiva. Intanto l'attacco continua a macinare gol

Da agosto a oggi il Milan non è mai stato così bene. Fisicamente e nella testa. Dopo mesi di sali e scendi a Milanello si è trovata la quadra anche tattica: solo due i gol subiti nelle ultime cinque partite in Serie A, e una continuità da far invidia. Considerando il ruolino in campionato e in coppa, Calabria e compagni hanno totalizzato sette vittorie di fila, qualcosa che non accadeva dalla stagione 2004-2005 con Ancelotti alla guida. Allora i successi di fila furono addirittura nove. Se la difesa è stata sistemata a dovere, l'attacco non smette di ruggire: il trio Pulisic-Leao-Giroud ha toccato 40 gol stagionali. E adesso c'è pure Chukwueze a banchettare. Roma e Inter, i prossimi grandi appuntamenti saranno un banco di prova non banale, i rossoneri hanno lanciato un chiaro messaggio agli avversari.

Il 2024 del Milan, e più precisamente i risultati delle ultime settimane, hanno portato nuovamente sotto i riflettori, ma positivamente, Stefano Pioli. San Siro è tornato a scandire in maniera convinta il suo nome, con i risultati il tecnico parmense si sta meritando un rinnovo che sembrava alquanto improbabile. Certo, gli impegni evidenziati in precedenza, ossia il derby e il quarto di Europa League saranno cruciali in tal senso. Intanto Pioli, che ha avuto il merito di non mollare mai in mezzo a tante critiche, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe nel post di San Siro: "Il gruppo è sempre stato dalla mia parte altrimenti non sarei qui - la frecciata davanti alla stampa -. All'interno nessuno ha mai smesso di sostenerci e credere in noi. Non si esce da questi momenti con fortuna, ma perché si è creata simbiosi tra i giocatori già nel gruppo e i nuovi". La serenità è tornata, il Milan è al top nel momento cruciale: vietato sbagliare adesso per trasformare in positiva una stagione che aveva assunto contorni preoccupanti.

