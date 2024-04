Da Maignan a Theo: Milan alla prova rinnovi. Le tempistiche e il fattore Zlatan

MANOVRE ROSSONERE

Da sistemare anche le situazioni di Calabria, Adli e Gabbia. Per i due top rossoneri resiste il pericolo Bayern Monaco

Mentre la stagione sta arrivando al suo momento clou, in casa Milan è tempo di pensare anche al futuro. Con Giroud ormai destinato all'addio, c'è la necessità di blindare alcuni big che piacciono molto in Europa. Tra questi Maignan e Theo Hernandez, entrambi sotto contratto fino al 2026. Ma il discorso rinnovi è più ampio: c'è da discutere anche il possibile prolungamento di Adli e Gabbia, senza dimenticare capitan Calabria, attualmente sotto contratto fino al 30 giugno del 2025. Il faldone non è piccolo, ma è assai probabile che i discorsi vengano posticipati a fine stagione, se non più avanti: chi dovrebbe o potrebbe decidere oggi infatti, non deciderà forse a giugno. Impossibile nascondere le voci riguardanti l'ingresso di nuovi azionisti, o il possibile cambio di alcune figure apicali. L'unico realmente saldo al momento, sembra essere Ibrahimovic, uomo di fiducia di Gerry Cardinale. Nel Milan che verrà ci sarà tanto di Zlatan.

Se sul fronte societario non resta che aspettare, sono invece abbastanza chiare le richieste di Maignan per prolungare. Il francese, che attualmente guadagna poco più di 3 milioni di euro a stagione, vuole un netto aumento dell'ingaggio. Uno stipendio da big, come quello di Leao pari a circa 7 milioni di euro, bonus compresi. A corteggiarlo è da tempo il Bayern Monaco, attivo pure su Theo Hernandez. Il terzino, molto affezionato ai colori rossoneri, guadagna già 4,5 mln annui: una ritoccata però, dovrà essere data. In Via Aldo Rossi non si è con l'acqua alla gola, ma sistemare queste due delicate faccende prima dell'inizio della nuova stagione sarebbe più che auspicabile. E poi c'è il capitolo gregari: per Gabbia il rinnovo sembra cosa assai probabile, lo stesso dicasi per Adli. E Calabria? Le parti dialogano da tempo, c'è la volontà di venirsi incontro. Ma l'accordo sullo stipendio manca: il capitano vorrebbe vedere aumentare la quota di 2 mln, il club nicchia.