Theo Hernandez: "Il Milan può vincere la Champions League"

verso milan-napoli

Il vicecapitano rossonero prima del Napoli: "Io e Giroud leader, dobbiamo comunicare alla squadra l'importanza della partita"

© Getty Images Theo Hernandez non pone limiti al Milan: "Siamo in grado di vincere la Champions League, certo. Ma prima testa al Napoli: anche se non avesse Osimhen resta una squadra molto forte". Il vicecapitano rossonero, intervenuto nella conferenza stampa della vigilia a fianco di Stefano Pioli, giura fedeltà al Milan: "Sogno di restare qui il più a lungo possibile". Poi, sulla possibilità di vincere il Pallone d'Oro: "Certo, mi piacerebbe. Ma ora pensiamo alla partita di domani!".

LE PAROLE DI THEO HERNANDEZ IN CONFERENZA

"Sarà una partita molto importante. Il 4-0 del Maradona non ha cambiato gli equilibri, ci aspettiamo un Napoli forte ma noi ci siamo preparati bene. Saremo in 12 grazie ai nostri tifosi a San Siro".

Cosa senti quando indossi questa maglia? Ti senti candidato al Pallone d'Oro?

"Essere vice-capitano del Milan è un grande onore. L'ho sempre detto, sono felice qui. Il Pallone d'Oro? Non si sa mai, mi piacerebbe ma adesso testa al Napoli (sorride, ndr)".

Senza Osimhen cambia qualcosa?

"No, niente. Il Napoli ha tanti giocatori forti, chi lo dovesse sostituire farà bene".

Ti immagini qui anche tra tanti anni a giocare questo tipo di partite?

"Sì, sogno di restare qui il più a lungo possibile. Vero che non si conosce il futuro ma io penso solo al Napoli, sul resto vedremo".

Il Milan può vincere la Champions League?

"Sì, penso che il Milan possa vincere la Champions ma ora è più importante fare quello che sappiamo fare nella partita di domani".

Tu e Giroud, avendo giocato più sfide di questo genere, sentite la responsabilità verso i vostri compagni?

"Sì, noi carichiamo sempre i compagni. Siamo importanti nel Milan, dobbiamo essere bravi a trasmettergli come poter vincere la partita".

La cavalcata in Champions sta un po' annullando la delusione post Mondiale?

"Dopo la finale mondiale ero un po' giù ma sto tornando a essere quello che sono, ora la Champions è la cosa più importante".

Vedi qualche similitudine tra te e Di Lorenzo?

"Siamo due giocatori diversi, lui è più forte in qualcosa, io in altro. Non siamo simili".

Cosa manca a Leao per arrivare al livello di Mbappé?

"Sono due giocatori fortissimi e incredibili, ho la fortuna di giocare con entrambi ma è vero che Rafa deve migliorare in qualcosa e questo spetta a Pioli (ride, ndr)".