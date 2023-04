Milan, Pioli avvisa: "Napoli temibile anche senza Osimhen"

verso milan-napoli

Il tecnico rossonero alla vigilia dei quarti di Champions: "Kalulu recuperato. Con la forza dei sogni abbiamo vinto lo scudetto"

Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Napoli non si fida della probabile assenza di Osimhen: "È un grandissimo centravanti, che ha fatto gol a ripetizione sia in campionato che in Europa, ma il Napoli prima della gara contro di noi aveva vinto sempre senza di lui. Hanno l'attacco più prolifico della Champions e sarà una partita difficile, ma il Napoli è temibile anche senza di lui". Dalla rifinitura un'importante novità in difesa: "Recuperato anche Kalulu, quindi più giocatori ci sono e più possibilità di scelta ci sarà".

"La gara l'ho preparata nello stesso modo, con Osimhen loro sono più forti in profondità senza lo sono di meno, ma noi interpreteremo la partita sempre con i nostri concetti - spiega Pioli -. Siamo sereni, abbiamo preparato la partita nel miglior modo possibile. È una gara difficile, sappiamo di dover mettere in campo una grande prestazione".

Così Pioli sui due precedenti confronti in campionato: "Questa è un'altra competizione, gli scontri diretti sono stati due gare difficili tra due squadre forti. Ma ogni partita fa storia a sé, anche loro potrebbero mettere in campo situazioni diverse noi dovremo essere bravi nelle scelte".

LE PAROLE DI STEFANO PIOLI IN CONFERENZA

Gli ultimi tre campionati dicono che c'è sempre stato molto equilibrio: sarà così anche domani?

"Credo di sì ma sarà tutta un'altra cosa, sarà una sfida da giocarsi su 180 minuti. Sappiamo che dovremo giocare una grande partita contro un avversario tanto forte".

Scenderà in campo la storia?

"Scenderà in campo San Siro, i nostri tifosi ci daranno una spinta per fare il massimo".

Firmerebbe per un 1-0?

"Dobbiamo giocare una grande partita, l'avversario richiede un grande livello di gioco e siamo concentrati su questo".

Cosa dovrà o non dovrà fare il Milan?

"Dobbiamo giocare con attenzione in ogni situazione perché il Napoli ha qualità alta e può sfruttare ogni nostro errore. Non possiamo abbassare questo livello di attenzione perché il livello dell'avversario è molto alto".

Come può la Champions annullare lo svantaggio in classifica dal Napoli in campionato?

"In Champions è un'altra storia e comunque in campionato abbiamo dimostrato di essere all'altezza. Dobbiamo giocarci tutte le nostre possibilità".

Maldini, parlando della Champions, ha parlato di sogni: condivide?

"Sognare fa bene. Con la forza dei sogni abbiamo vinto lo scudetto...".

Sente meno pressione del Napoli?

"Non credo. Siamo sereni perché ci siamo preparati bene, dobbiamo giocare con il nostro entusiasmo. Arrivare in semifinale sarebbe bellissimo".

Cosa teme di questo Napoli?

"Il Napoli ha fatto più gol in Champions e vinto più partite in Champions dopo il Bayern. Ma anche noi abbiamo qualità e cercheremo di metterle in campo. Partiamo dalle stesse percentuali, forse potremo aspettarci qualcosa di diverso dal Napoli, dovremo essere bravi a capirli. Non so se ci aspetteranno, se saranno aggressivi... ma la mia squadra dovrà essere brava a sapere quali spazi andarsi a prendere".

Il vero Milan è quello visto contro il Tottenham o quello contro Empoli o Udinese?

"Conta solo che Milan sarà domani, il resto lo valuteremo a fine campionato. La stagione è ancora lunga, il finale determinerà la positività o meno di questa stagione".