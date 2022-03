Tanti reduci delle nazionali: Pioli potrebbe puntare su Rebic

VERSO MILAN-BOLOGNA

L'allenatore rossonero si ritroverà a gestire le forze di chi ha giocato e viaggiato negli ultimi giorni

Otto giornate alla fine con un vantaggio minimo da gestire. Teoricamente dipende tutto dal Milan. Pioli lo sa e sa anche quanto sia fondamentale gestire le forze, soprattutto quando parecchi giocatori chiave sono stati impegnati negli spareggi mondiali o nelle amichevoli internazionali. Gli ultimi allenamenti serviranno a chiarire le idee del tecnico rossonero, che potrà valutare lo stato di forma di chi è sceso in campo negli ultimi giorni.

Difficile, al momento, ipotizzare la formazione per Milan-Bologna di lunedì. Dato per scontato Maignan in porta, la difesa dovrebbe essere quella delle ultime uscite con Calabria, Tomori, Kalulu e Theo Hernandez, con Florenzi reduce dall'impegno con la Macedonia e dal gonfiore al ginocchio che gli ha fatto saltare la sfida con la Turchia. A centrocampo Tonali, Bennacer e Kessie si giocano due posti, con l'algerino che si è fatto tutta la partita, più i supplementari, nella gara che ha promosso il Camerun a Qatar 2022. Potrebbe partire lui dalla panchina.

Le tre mezzepunte dovrebbero essere Messias, a destra, Brahim Diaz in mezzo (visto che è rimasto tutto il tempo a Milanello, non essendo stato chiamato dalla Spagna) e con un dubbio a sinistra. Leao potrebbe lasciare il posto di titolare a Rebic, un altro giocatore che ha passato la sosta delle nazionali a disposizione di Pioli. Davanti spazio a Giroud, anche se è reduce dalle due amichevoli (entrambe con gol) della Francia. Ibra dovrebbe partire dalla panchina, pronto a entrare a partita in corso.