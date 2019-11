Suso rialza la testa: "Fischi meritati, ma gioco nel Milan e tifo Milan"

IL PROTAGONISTA

Dopo aver deciso la gara contro la Spal, Suso inizia a vedere la luce in fondo al tunnel, facendo anche autocritica. "Un goal non cambia la storia. Non cancella un momento negativo. Né i fischi, meritati. O le critiche, giuste - ha scritto lo spagnolo sul suo profilo Instagram -. Un goal ci fa respirare, e ci fa capire che la strada è quella giusta, ma è lunga. Gioco nel Milan e tifo Milan". "Non importa chi gioca o chi fa goal. Conta tornare in alto - ha aggiunto l'esterno rossonero - . Provarci".

Vedi anche Milan Suso si riprende il Milan: dai fischi agli applausi Parole forti e chiare, per riavvicinarsi al popolo rossonero e far capire che la squadra ce la sta mettendo tutta per risalire la china. "Tocca a noi, tutti, adesso decidere il nostro futuro. Ci sono due partite prima della sosta - ha precisato Suso nel suo messaggio dopo la punizione che ha regalato al Milan la vittoria con la Spal -. Crediamoci. Perché tutto ancora è possibile. Sempre, sempre, forza Milan".