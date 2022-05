"Succede solo a chi ci crede", la maglia celebrativa per lo scudetto

"Succede solo a chi ci crede". Il Milan di Pioli ci ha creduto molto, sempre. Dalla frase negli spogliatoi alla maglietta celebrativa per festeggiare lo scudetto. Una filosofia che ha portato i rossoneri alla vittoria del campionato. In primis il tecnico che ha sempre creduto nella qualità della squadra, anche a inizio campionato quando certo i rossoneri non partivano con i favori del pronostico.

