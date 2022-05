Sorpresa allo Stadium: Leao in tribuna per l'amico Cabral

Rafael Leao allo Juventus Stadium per assistere al match con la Lazio. Nessun indizio di mercato, però, perché l'attaccante del Milan era in tribuna invitato dall'amico Cabral, suo ex compagno allo Sporting Lisbona e ora giocatore biancoceleste. Il rossonero sta trattando il rinnovo con i rossoneri e al momento è concentrato sulla sfida contro il Sassuolo che vale lo scudetto, intanto si è preso qualche ora di relax a Torino.

