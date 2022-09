Shevchenko compie 46 anni. Il suo desiderio: "Tutto ciò che chiedo è la Pace" 

IL COMPLEANNO

Con un post su Instagram, l'ex attaccante rossonero chiede la fine della guerra che coinvolge la sua Ucraina

© Getty Images Andriy Shevchenko spegne 46 candeline. L'attaccante ucraino, vera leggenda rossonera, ha dedicato questo giorno speciale proprio al suo Paese e, attraverso un post su Instagram corredato dalla bandiera giallo e blu, ha scritto: "Tutto quello che chiedo per il mio compleanno è la Pace". Un desiderio profondo, sentito, in grado di commuovere non solo il web, ma tutto il mondo del calcio.

Non è la prima volta che l’ex attaccante del Milan, nonché c.t. dell’Ucraina dal 2016 al 2021, lancia appelli e richieste di pace. Un altro momento carico di emozione è stato quello del marzo scorso a San Siro quando, durante la semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Inter, con un messaggio sul maxischermo, Shevchenko disse: "Cari amici italiani, vi chiedo di far sentire forte il vostro sostegno per la pace in Ucraina. Il popolo ucraino vuole pace. Perché la pace non ha confini. Perché ciò che ci unisce deve essere più forte di ciò che ci divide. Fermiamo insieme questa guerra. Un abbraccio a tutti".