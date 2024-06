Serie C, escluso solo l'Ancona: al suo posto ci sarà il Milan U23

All'esito dell'esame delle domande per l'iscrizione ai campionati professionistici 2024/25 Commissioni competenti, il Consiglio Federale della Figc ha preso atto della non concessione della licenza per la partecipazione al campionato di Lega Pro per la sola società Ancona, la quale non ha presentato alcun ricorso avverso alla comunicazione della Covisoc. Per completare l'unica vacanza di organico, il Consiglio ha provveduto ad approvare i criteri ripescaggi che prevedono al primo posto una Seconda Squadra del campionato di Serie A con data ultima per la presentazione delle domande il prossimo 25 giugno. Questo significa che dopo Atalanta e Juventus anche il Milan avrà la sua squadra U23 in Lega Pro, perché l'esclusione del club marchigiano spiana la strada all'inclusione dei rossoneri.