Serie A: Milan-Udinese 1-1, i rossoneri non sanno più vincere Non basta il ritorno a gol di Piatek e ora il 4° posto è a rischio. Lasagna trova il pareggio in contropiede nella ripresa Facebook

Twitter

GooglePlus

Pinterest

Stampa

Invia ad un amico

A A A



02/04/2019 di ANDREA GHISLANDI

Nel primo anticipo della 30a giornata di Serie A, il Milan conferma il suo momento no e non va oltre l'1-1 casalingo contro l'Udinese. Nel finale di un primo tempo avaro di emozioni, Piatek di testa porta in vantaggio i rossoneri (44'), che avevano perso Donnarumma e Paquetà per infortunio. Nella ripresa Tudor inserisce Okaka che cambia il match: dai suoi piedi nasce il contropiede finalizzato da Lasagna (65'). Ora il 4° posto è a serio rischio.

SPORTMEDIASET

CALCIO

Il Milan frena ancora, 4° posto a rischio Il Milan frena ancora, 4° posto a rischio Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 precedente successiva

LA PARTITA Il Milan conferma il suo momento no e, dopo le sconfitte contro Inter e Sampdoria, esce da San Siro con un punticino che fa solo felici i friulani, ma che mette a serio rischio il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri, che dopo il derby hanno perso certezze e lucidità, non riescono a ritrovare la vittoria contro un'Udinese che nel primo tempo pensa solo a non prenderle e che trova il meritato pari nella ripresa quando con l'ingresso di Okaka gioca con maggiore coraggio e si fa più propositiva. Gattuso cambia modulo e interpreti, passando dal 4-3-3 al 4-3-1-2, senza mettere una toppa alle difficoltà nel creare gioco e occasioni emerse nelle ultime uscite. Prima del gol di Piatek a fine primo tempo, Musso è stato chiamato solo a un difficile intervento, sulla girata di Cutrone, il più positivo dei suoi, visto che da una sua iniziativa arriva il gol del polacco che sembra scacciare le nubi sopra il Diavolo. Che non sia un periodo fortunato lo si deduce anche dagli infortuni di Donnarumma e Paquetà: il portiere alza bandiera bianca per un problema muscolare, il brasiliano per una distorsione alla caviglia destra.



Rispetto a qualche giornata fa, poi, i rossoneri evidenziano chiare lacune quando vengono attaccati e subiscono il gol del pareggio da un contropiede partito dopo un salvataggio di Opoku su Piatek in area friulana. Okaka, la mossa vincente di Tudor, parte come un fulmine, serve in verticale Fofana, cross a centro area per Lasagna che stoppa e fa secco Reina. Tutto in 11 secondi, un'azione da applausi. Gattuso si gioca l'ultimo cambio con Calabria per dare maggiore spinta sugli esterni, ma in area friulana arrivano solo cross sballati o di facile lettura. E così l'Udinese che sfiora più volte il raddoppio (chance per De Maio, Lasagna e Fofana) e solo un grande recupero di Calhanoglu all'ultimo secondo su De Paul evita il ko, ma non i fischi di San Siro. E mentre Tudor fa un passetto verso la salvezza, Gattuso ora rischia di essere risucchiato da Lazio e Atalanta, due delle squadre più in forma del campionato.

LE PAGELLE Piatek 6,5 - Un'occasione nel primo tempo e un gol. Poi nella ripresa Opoku gli nega la doppietta e dal contropiede l'Udinese pareggia.

Cutrone 6,5 - Da un suo assist nasce il gol di Piatek: l'intesa con il compagno non è perfetta, ma l'azzurro lotta su ogni pallone e prova a dare la scossa.

Biglia 5 - Il gioco del Milan è lento e prevedibile e la palla viaggia troppo lenta. Il pubblico di San Siro lo prende di mira soprattutto nel finale.



Okaka 7 - Il suo ingresso in campo cambia il volto all'Udinese. Dai suoi piedi parte il contropiede del gol del pareggio e la sua fisicità mette in imbarazzo la difesa rossonera.

Fofana 7 - Terzo assist in altrettante gare per il centrocampista ivoriano, che con il passare dei minuti prende possesso del centrocampo.

Lasagna 6,5 - Fino all'ingresso di Okaka è troppo isolato e non la vede mai. Bravo in occasione del pareggio a farsi trovare in area e a stoppare il pallone delizione di Fofana prima di spedirlo alle spalle di Reina.

IL TABELLINO MILAN-UDINESE 1-1

Milan (4-3-1-2): G. Donnarumma sv (11' Reina 6); Abate 6 (22' st Calabria 5,5), Musacchio 6, Romagnoli 6, Laxalt 5; Bakayoko 6, Biglia 5, Calhanoglu 5,5; Paquetà 6 (41' Castillejo 5,5); Cutrone 6,5, Piatek 6,5. A disp.: A. Donnarumma, Caldara, Rodriguez, Zapata, Strinic, José Mauri, Bertolacci, Borini, Suso. All.: Gattuso 5,5

Udinese (3-5-2): Musso 6,5; Opoku 6,5, De Maio 5,5, Samir 6 (1' st Wilmot 5,5); Ter Avest 5,5 (10' st Okaka 7), Fofana 7, Behrami 6,5 (31' st Mandragora 6); De Paul 7, Zeegelaar 6; Pussetto 5,5, Lasagna 6,5. A disp.: Nicolas, Perisan, Badu, Ingelsson, Micin, Teodorczyk. All.: Tudor 6,5

Arbitro: Banti

Marcatori: 44' Piatek (M), 20' st Lasagna (U)

Ammoniti: -



LE STATISTICHE • Il Milan non vince sia il match d’andata che quello di ritorno contro l’Udinese nello stesso campionato dal 2007/08 in Serie A.

• Il Milan ha realizzato il suo 150° gol contro l’Udinese nella massima serie.

• Il Milan ha trovato la via del gol in 20 delle ultime 21 partite casalinghe di Serie A contro l’Udinese.

• Krzysztof Piatek ha ritrovato il gol a San Siro, dopo non aver segnato nelle sue ultime due partite interne; il polacco non è mai rimasto a secco per più di due presenze casalinghe in questo campionato.

• Kevin Lasagna ha realizzato quattro gol in cinque partite disputate a San Siro in Serie A: soltanto alla Dacia Arena l’attaccante dell’Udinese ha segnato più reti nel massimo campionato (sei).

• Seko Fofana ha preso parte attiva a quattro gol (una rete, tre assist) nelle ultime tre presenze in campionato, dopo non aver partecipato ad alcun rete nelle precedenti 23 partite disputate in Serie A.

• L’Udinese ha interrotto una serie di quattro sconfitte esterne consecutive in Serie A, dopo aver subito quattro gol a partita in tre di tali sfide.

• Per la prima volta Piatek e Cutrone hanno disputato entrambi dal primo minuto una gara ufficiale con il Milan in tutte le competizioni.

• José Reina ha debuttato con la maglia del Milan in Serie A; il portiere spagnolo non disputava un match di campionato dal 20 maggio 2018, con il Napoli.

• L’Udinese per la prima volta in questo campionato ha disputato un match senza Stryger Larsen e Troost-Ekong nell’undici di partenza.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X