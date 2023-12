Serie A, Milan-Frosinone 3-1: Jovic si sblocca, segnano anche Pulisic e Tomori

MILAN-FROSINONE 3-1

I rossoneri vincono grazie all'ex Fiorentina, poi l'11 e e il difensore chiudono i giochi: Pioli si avvicina alla vetta

Seconda vittoria consecutiva in Serie A per il Milan, che batte 3-1 il Frosinone a San Siro. I rossoneri passano in vantaggio a ridosso dell'intervallo con il primo gol di Jovic (43'), poi nella ripresa Pulisic (50') e Tomori (74') blindano la vittoria: inutile la punizione all'82' dell'ex Brescianini. La formazione di Pioli sale così a 29 punti e si porta momentaneamente a -4 dalla Juventus prima, mentre il Frosinone resta fermo a quota 18.

LA PARTITA

Il Milan risponde in campionato al brutto ko in Champions e, dopo il pesante 1-3 con il Dortmund, rifila lo stesso risultato, sempre a San Siro, al Frosinone di Di Francesco. L'emergenza in difesa costringe Pioli a schierare come centrale Theo Hernandez al fianco di Tomori, con Florenzi sulla sinistra. I rossoneri prendono subito il comando delle operazioni, con Musah a rendersi pericoloso e particolarmente ispirato, poi ci prova anche Chukwueze prima di un tentativo anche dei ciociari con Oyono. L'occasione più importante è però il palo colpito dall'ex Valencia, che sbaglia solo davanti a Turati anche se colto in fuorigioco. Al 43', però, i padroni di casa passano: sul cross di Chukwueze, Romagnoli tocca di testa ma serve di fatto Jovic, che con il sinistro trova il suo primo gol con la maglia del Milan e porta i rossoneri in vantaggio all'intervallo.

E nella ripresa arriva subito il raddoppio: direttamente dal lancio di Maignan, Pulisic controlla, entra in area e supera Turati con un morbido tocco sotto che vale il 2-0. La partita sembra ormai indirizzata e al 74' Tomori chiude i giochi: lancio di Theo Hernandez, sponda di Jovic e deviazione sotto porta del difensore inglese, che cala il tris che manda in archivio la sfida di San Siro. A risultato acquisito, Pioli cambia: entrano Pobega, Traorè ma soprattutto Bennacer, che torna dopo oltre sei mesi. Il Frosinone ha però un sussulto e accorcia all'82' con la punizione di Brescianini che attraversa tutta l'area ed entra in porta. All'85' è poi il momento della seconda presenza del classe 2008 Camarda, che prende il posto di Jovic. Finale senza particolari sussulti: il Milan vince 3-1 e si porta a -3 dall'Inter in attesa della sfida tra Inzaghi e il Napoli, mentre resta a quota 18 il Frosinone, che nel giro di venti giorni perde per la seconda volta al Meazza.

LA PAGELLE: Jovic si riscatta, Pulisic leader tecnico. Theo Hernandez attento

IL TABELLINO

MILAN-FROSINONE 3-1

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders (34' st Bennacer), Loftus-Cheek (34' st Pobega); Chukwueze (19' st Adli), Jovic (40' st Camarda), Pulisic (33' st Traorè). A disp.: Nava, Mirante, Jimenez, Simic, Bartesaghi, Romero, Krunic. All.: Pioli

Frosinone (4-2-3-1): Turati; Monterisi (41' st Cheddira), Okoli, Romagnoli, Oyono; Bourabia (1' st Brescianini), Barrenechea; Soulé, Reinier (12' st Gelli), Ibrahimovic (21' st Caso); Cuni (21' st Kaio Jorge). A disp.: Frattali, Cerofolini, Lusuardi, Lulic, Kvernadze, Baez, Garritano. All.: Di Francesco

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 43' Jovic (M), 5' st Pulisic (M), 29' st Tomori (M), 37' st Brescianini (F)

Ammoniti: Barrenechea (F), Jovic (M), Pioli (M)

LE STATISTICHE

- Mike Maignan ha fornito almeno un assist in ognuna delle ultime tre stagioni di Serie A. Il francese è l'estremo difensore che vanta più passaggi vincenti nella competizione da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (dal 2004/05).

- Luka Jovic ha segnato il suo primo gol con il Milan: il serbo ha trovato la rete in tutte le competizioni per la prima volta dopo 189 giorni (vs Roma il 27 maggio scorso con la maglia della Fiorentina).

- Nei cinque principali campionati europei solamente Rennes (nove) ed Eintracht Francoforte (sette) contano più giocatori nati dal 1 gennaio 2000 in avanti con almeno una rete segnata rispetto al Frosinone (sei: Brescianini, Soulé, Reinier, Cuni, Monterisi, Ibrahimovic).

- Tra i centrocampisti in questo campionato nessuno ha preso parte a più gol rispetto a Christian Pulisic: sette (cinque reti e due assist), come Andrea Colpani e Giacomo Bonaventura).

- Luka Jovic ha trovato il suo primo gol in questa Serie A al quarto tiro effettuato nella competizione, appena il secondo indirizzato nello specchio della porta - Tra gli attaccanti con almeno una rete realizzata in questo campionato, nessuno ha effettuato meno tiri rispetto al serbo (quattro, come Sardar Azmoun).

- Tutti e quattro i gol in Serie A di Fikayo Tomori sono arrivati su azione di calcio piazzato, di cui gli ultimi tre da corner.

- Il Milan ha terminato le prime sette partite interne in una singola stagione di Serie A senza pareggi per due campionati di fila per la seconda volta nella sua storia: oltre alle ultime due annate (2022/23 e 2023/24) era capitato anche nel biennio 1929/30-1930/31.

- Il Frosinone ha perso cinque trasferte di fila campionato per la terza volta in Serie A: ai laziali era già capitato tra maggio 2016 e ottobre 2018 e tra ottobre e dicembre 2015.

- Christian Pulisic ha giocato contro il Frosinone la sua partita numero 200 in carriera nei cinque principali campionati europei (90 con il Borussia Dortmund, 98 con il Chelsea e 12 con il Milan).