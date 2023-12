Milan-Frosinone, le pagelle: Jovic si riscatta, Pulisic leader tecnico

LE PAGELLE DI MILAN-FROSINONE

I voti e i giudizi della sfida di San Siro: l'attaccante serbo si sblocca in rossonero, assist per Maignan

Milan-Frosinone: le foto della partita







































© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Milan di Stefano Pioli si mette alle spalle emergenza e prestazione in Champions League battendo 3-0 il Frosinone nella 14a giornata di Serie A. Protagonista a San Siro Luka Jovic (7) che dopo 10 presenze col Milan si è sbloccato fornendo poi anche l'assist a Tomori (6,5). Trascinatore con le sue giocate Christian Pulisic (7), tornato al gol sfruttando l'assist di Maignan (7) decisivo tra i pali e non solo.

LE PAGELLE DEL MILAN

Maignan 7 - Decisivo tanto quanto i goleador di serata. Come? Prima salvando nell'uno contro uno su Cuni, restando in piedi sullo 0-0 pochi secondi prima del vantaggio di Jovic. Poi rispolvera le qualità tecniche con l'assist per il raddoppio di Pulisic. Sul gol subito viene "tradito" dai compagni.

Calabria 6 - Di fronte si trova Ibrahimovic e dopo una serata da dimenticare in Champions League si limita a chiudere gli spazi. Poche le sortite offensive, ma è attento e preciso.

Tomori 6,5 - Maignan gli cancella la mezza frittata nel pallone perso al limite che ha mandato in porta Cuni; per l'altra metà ci pensa l'inglese stesso siglando il secondo gol in campionato che è valso il 3-0.

Hernandez 6,5 - Insolita posizione al centro della difesa, ma responsabilizzato sfodera una prestazione ad alta concentrazione come non mostrava da tempo fino all'inspiegabile comportamento sulla punizione di Brescianini che contribuisce al gol avversario. Con la collaborazione di Florenzi prova anche un paio di sortite offensive ed entra nell'azione del tris rossonero.

Florenzi 6 - Con la sua esperienza si coordina a sinistra con Theo Hernandez garantendo supporto e copertura al francese. Ci prova anche con un tiro al volo sbilenco nell'unica licenza offensiva della serata.

Musah 6 - Un po' incontrista, un po' ala, un po' tutto. L'americano lo trovi ovunque nel campo, senza dare nell'occhio ma portando il proprio contributo.

Reijnders 6 - Pioli lo schiera in regia per sfruttare le sue qualità tecniche in fase di possesso e l'olandese, nell'ennesimo ruolo stagionale, risponde con una partita ordinata senza strafare. Accelera con un paio di verticalizzazioni per Chukwueze.

dal 33' st Bennacer 6 - Torna in campo 206 giorni dopo l'ultima volta. Un'ovazione da parte della sua Curva e un quarto d'ora a guidare le operazioni per assaggiare il campo nuovamente.

Chukwueze 5,5 - Si schianta una, due, tre, quattro... volte su Oyono. Ci mette la voglia di incidere ma pasticcia molto con il pallone tra i piedi e quasi mai è realmente pericoloso pur entrando nell'azione del primo gol.

dal 19' st Adli 6 - Con il suo ingresso Pioli ridisegna il Milan per rallentare il gioco e aumentare il palleggio. Qualità nelle corde del francese ex Bordeaux.

Loftus-Cheek 6,5 - In mezzo al campo fa valere la fisicità straripante, ma gestendosi. Pochi strappi in avanti e fase di interdizione costante chiudendo i varchi ai talenti di Di Francesco.

dal 33' st Pobega 6 - Fa sentire la sua presenza a metà campo nel quarto d'ora finale.

Pulisic 7 - Punta sempre Monterisi con un passo diverso. Gran gol, con stop al volo e tocco sotto su 3 difensori

dal 33' st Traoré 6 - Esordio in Serie A con il Milan pochi giorni dopo l'apparizione in Champions League. Pochi palloni toccati a sinistra.

Jovic 7 - Dopo l'assist con la Fiorentina e il palo contro il Dortmund, l'attaccante serbo centra il bersaglio alla decima presenza in rossonero. Col primo tocco in area di rigore trova il gol con un sinistro al volo, poi impreziosisce la serata con l'assist per Tomori.

dal 39' st Camarda sv - Un'altra manciata di minuti per il quindicenne.

all. Pioli 6,5 - In un momento delicato e in piena emergenza difensiva, il tecnico rossonero fa un passo indietro e non si inventa nulla. Partita accorta con gli uomini giusti al posto giusto alla ricerca della semplicità.

Frosinone (4-2-3-1): Turati 6; Monterisi 5 (41' st Cheddira sv), Okoli 5, Romagnoli 5, Oyono 6,5; Bourabia 5,5 (1' st Brescianini 6,5), Barrenechea 5; Soulé 6, Reinier 5 (12' st Gelli 6), Ibrahimovic 5,5 (20' st Caso 6); Cuni 5 (20' st Kaio Jorge 6). All.: Di Francesco 5,5.