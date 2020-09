Serie A, Milan-Bologna 2-0: doppietta di Ibrahimovic

MILAN-BOLOGNA 2-0

di

STEFANO RONCHI

Nella prima giornata di Serie A il Milan batte il Bologna 2-0 e inizia il campionato con una prova convincente. A San Siro il primo tempo resta in equilibrio fino alla mezz'ora, poi sale in cattedra Ibrahimovic e il match cambia. Pescato alla perfezione da Theo Hernandez, Zlatan prima sblocca la gara con un colpo di testa imperioso al 35', poi nella ripresa raddoppia i conti al 50' dal dischetto. Nel finale espulso Dijks. Super Ibra, il Milan piega il Bologna Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Il Milan riprende da dove aveva lasciato e si ripresenta a San Siro in versione post-lockdown. Contro il Bologna l'uomo del match è Ibra, ma a convincere è la prova di squadra dei rossoneri, bravi a gestire la gara e a macinare gioco con pazienza e continuità. Nulla di straordinario, per carità, ma comunque sufficiente per archiviare l'esordio in campionato con tre punti che danno morale e fanno lavorare con meno pressione anche sul fronte Europa League. Con un Bologna spuntato e sottotono a fare la differenza è stata la classe e la potenza di Zlatan, ma nella vittoria rossonera sono tante le note positive. Dal rendimento di Bennacer in mediana alla spinta sugli esterni di Calabria e Theo Hernandez, passando per la solidità di Kjaer e Donnarumma e l'estro dinamico di Calhanoglu, sempre al centro della manovra. Tutto nonostante un avvio in sordina e ancora qualche meccanismo da registrare.

Con Castillejo, Calhanoglu e Rebic in appoggio a Ibra, a San Siro il Milan parte col freno a mano tirato, soffrendo in mediana e sulle seconde palle. Donnarumma rischia subito grosso su un destro ravvicinato di Soriano, poi i rossoneri alzano il ritmo spingendo sugli esterni, alzando il pressing e accelerando sulla trequarti. Guardato a vista da Tomiyasu, Zlatan si abbassa per fare spazio agli inserimenti dei compagni. E la tattica funziona. Soprattutto perché lo svedese sa sempre come muoversi e cosa fare con la palla tra i piedi. Come al 12', quando ubriaca la difesa rossoblù e sfiora il vantaggio di sinistro. Un lampo che scalda i mille spettatori del Meazza, ma non cambia il risultato. Grazie anche alla pressione di Schouten in mezzo al campo e all'atteggiamento del Bologna, sempre pronto ad appoggiarsi a Palacio e a Barrow.

A buon ritmo è il Milan a fare il match, ma la gara resta bloccata. Gabbia sbaglia tutto da buona posizione, poi Bennacer non approfitta di un'uscita sbagliata di Skorupski. E così tocca a Ibra, perfettamente imbeccato da una pennellata di Theo Hernandez, far saltare il banco prima con uno stacco imperioso intorno alla mezz'ora e poi con un rigore perfetto assegnato grazie al Var per un fallo ingenuo di Orsolini su Bennacer a inizio ripresa. Due colpi di classe che segnano il match e trasformano il secondo tempo quasi in una formalità. In controllo, il Milan gestisce la gara col possesso, affidandosi a Bennacer e Kessie in mezzo al campo e a Calhanoglu sulla trequarti. Meccanismi rodati che danno sicurezza alla squadra. Ibra fallisce il tris dopo una bella incursione di Calhanoglu, poi la difesa rossonera mura un tentativo dal limite di Barrow e Theo Hernandez impegna Skorupski da lontano. Negli ultimi venti minuti Pioli poi manda in campo Brahim Díaz e Tonali e dopo tanti cambi il Milan abbassa un po' la guardia, prestando il fianco al forcing finale dei rossoblù. Skov Olsen e Sansone testano i riflessi di Donnarumma, poi Santander centra un palo. Ultimi guizzi di una gara ormai segnata. Al triplice fischio, infatti, c'è tempo solo per gli applausi a Ibra e a un Milan solido e concreto.



LE PAGELLE

Ibrahimovic 7,5: dosa le forze con intelligenza e fa valere la sua classe con esperienza e personalità. Sempre la scelta giusta con la palla tra i piedi e nei movimenti per liberare gli spazi. Quando stacca di testa, lascia il segno. E dal dischetto non trema

Bennacer 7: corre, lotta e fa legna. Tanto lavoro sporco in mediana per dare equilibrio e stoppare le ripartenze centrali del Bologna. Preciso, puntauale e ordinato. Si procura il rigore del 2-0

Theo Hernandez 7: spinge con ordine, prestando grande attenzione anche alla fase di non possesso e alle coperture. Splendido l'assist col contagiri per Ibra

Schouten 6: pressa, corre e recupera tanti palloni. In mezzo al campo è l'uomo più in palla del Bologna e il primo ad aggredire, ma non basta

Palacio 5,5: parte al centro dell'attacco, ma con poco spazio fatica a trovare tempi e giocate per duettare con Soriano, Barrow e Orsolini. La pressione di Gabbia e Kjaer lo costringono spesso ad arretrare

Orsolini 4,5: dalla sua parte il Bologna non spinge e non inventa. Poche idee e coraggio. Imperdonabile il fallo ingenuo in area su Bennacer

Dijks 4,5: sempre in affanno. Fatica tanto e rimedia anche un'espulsione evitabile



IL TABELLINO

MILAN-BOLOGNA 2-0

Milan (4-2-3-1) Donnarumma G. 7; Calabria 7, Kjaer 7 (26' st Duarte 6), Gabbia 6, Theo Hernandez 7; Kessie 6,5 (32' st Tonali 6), Bennacer 7 (40' st Krunic sv); Castillejo 5,5 (1' st Saelemaekers 6,5), Calhanoglu 7 (26' st Diaz 6), Rebic 6; Ibrahimovic 7,5.

A disp.: Donnarumma A., Tatarusanu, Kalulu, Laxalt, Paquetà, Colombo, Maldini. All.: Pioli 7

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; De Silvestri 5,5, Danilo 5, Tomiyasu 5, Dijks 4,5; Schouten 6, Dominguez 5 (11' st Sansone 5,5); Orsolini 4,5 (12' st Skov Olsen 5,5), Soriano 5,5 (35' st Svanberg sv), Barrow 6 (38' st Vignato sv); Palacio 5,5 (35' st Santander 6).

A disp.: Da Costa, Bani, Denswil, Mbaye, Poli, Juwara, Baldursson. All.: Mihajlovic 5

Arbitro: La Penna

Marcatori: 35' Ibrahimovic (M), 50' rig. Ibrahimovic (M)

Ammoniti: Castillejo, Kunic, Gabbia (M); Dominguez, Tomiyasu, Sansone (B)

Espulsi: 43' st Dijks (B) per doppia ammonizione



LE STATISTICHE

- Il Milan è imbattuto da 13 partite di campionato (10V, 3N), è la striscia in corso più lunga in Serie A; i rossoneri non arrivavano ad almeno 13 gare senza sconfitta da aprile 2013 - 14 in quel caso.

- Il Bologna ha incassato la 43ª sconfitta esterna contro il Milan in Serie A, contro nessuna squadra ha perso in trasferta più volte nella competizione – 43 anche vs Juventus.

- Il Milan ha vinto tre degli ultimi cinque match di esordio stagionale in Serie A (2P), restando a secco di gol una sola volta nel parziale.

- Il Milan ha vinto sei delle ultime sette gare casalinghe in Serie A (1N), realizzando in media 2.8 gol a partita nel periodo.

- Il Bologna ha vinto solo una delle ultime 11 gare di esordio stagionale in Serie A (4N, 6P).

- Per la prima volta in carriera Zlatan Ibrahimovic ha realizzato più di un gol nella sua gara di debutto stagionale in Serie A - nei top-5 campionati europei ci è riuscito in altre due occasioni, nella Ligue 1 2012/13 e 2014/15.

- Zlatan Ibrahimovic ha preso parte attiva a 16 reti in 16 gare di esordio stagionale nei top-5 campionati europei in carriera: 12 gol e quattro assist.

- Ibrahimovic è andato a segno in tre match di fila in uno dei top-5 campionati europei per la prima volta da dicembre 2016, con la maglia del Manchester United.

- L'ultimo giocatore del Milan prima di Ibrahimovic ad aver segnato più di un gol alla sua gara di esordio stagionale in Serie A è stato Carlos Bacca nel 2016/17 (tripletta).