Milan, Reijnders: "Dopo il gol al Real il mio telefono squillava senza sosta"

Tijjani Reijnders ha parlato anche del suo momento al Milan, in un'intervista a Ziggo Sport dal ritiro della nazionale olandese: "Dopo il gol contro il Real Madrid il mio telefono squillava senza sosta - le parole del centrocampista rossonero -. Dopo la partita, ho ricevuto messaggi da molti amici e familiari. Però non devi lasciarti prendere, rischi di esaltarti troppo e non è questa la mia intenzione. Al Milan sto molto bene, tocca a me continuare così".