Pulisic, arrivano brutte notizie: lesione al polpaccio destro, salta Stella Rossa, Genoa e Verona

Possibile quindi che torni a disposizione di Fonseca per Milan-Roma del 29 dicembre, quindi poco prima della partenza di Calabria e compagni con direzione Arabia Saudita per prendere parte alla Supercoppa Italiana. Il 3 gennaio infatti, è in calendario la semifinale con la Juventus: in caso di vittoria il Milan disputerà la finalissima contro una tra Inter e Atalanta. L'evento sarà trasmesso in esclusiva da Mediaset.