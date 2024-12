Milan, allarme rosso: la zona Champions è distante 9 punti, la rimonta è complessa

Se l'obiettivo scudetto è svanito già da settimane, in casa Milan è allarme rosso anche in ottica Champions League. Sì perché l'inaspettato ruolino della Fiorentina, arrivata oggi a centrare l'ottava vittoria di fila in Serie A (1-0 al Cagliari), ha portato Calabria e compagni, adesso settimi a quota 22, a ben 9 punti di distanza dal quarto posto. Una distanza reale, visto che anche la Viola ha da recuperare un match come i meneghini. Troppo pochi gli appena sei successi in quattordici partite per la truppa di Fonseca, chiamata a fare filotto per cercare di lanciare un messaggio alle avversarie.