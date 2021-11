Pioli: "Spero di restare a lungo al Milan. Nazionale? Magari in futuro..."

PREMIO LIEDHOLM

L'allenatore rossonero ha vinto il premio Liedholm: "Tonali può diventare una bandiera"

Importante riconoscimento per Stefano Pioli, che si è aggiudicato il Premio Liedholm 2021. "Restare a lungo al Milan? Mi auguro di sì. Ho una sensazione positiva fin dal primo giorno, abbiamo creato un ottimo rapporto con tutti - ha detto -. Stiamo bene insieme, andiamo tutti verso la stessa direzione. Questo è fondamentale". Allenare la Nazionale. "In futuro magari sì, ma in questo momento voglio stare sul campo". ansa

"Io credo che la cosa più importante sia essere sempre se stessi. Io metto tutto quello che ho in quello che faccio - ha aggiunto l'allenatore rossonero -. Nel calcio non è facile trovare l'equilibrio. Questo Milan è giovane, ha bisogno tempo per crescere e anche di sbagliare per diventare una grande squadra".

"E' un grande talento. Ha tutto per diventare per un grande giocatore e una bandiera del Milan".

L'evoluzione del mestiere dell'allenatore. "Il calcio è cambiato tanto. Devi sfruttare ogni momento per far crescere il giocatore sia individualmente che collettivamente. Giocare ogni tre giorno non è facile, è dura soprattutto a livello mentale. Per fortuna alleno una squadra con grande voglia di fare".