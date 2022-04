Pioli sfida Juric con l'obbligo di guarire dal mal di gol

VERSO TORINO-MILAN

La partita dell'Olimpico arriva dopo il pareggio in bianco con il Bologna. Per i rossoneri vincere è fondamentale per restare in testa

Forse è il crash test peggiore che possa capitare per valutare i limiti in zona-gol del Milan attuale. Il Toro di Juric ti aggredisce uomo contro uomo, ti concede poco e quel poco devi essere in grado di sfruttarlo. Non un'impresa semplicissima per chi ha tirato in porta per 33 volte senza segnare mai nella partita con il Bologna. Pioli lo ha detto chiaro in conferenza stampa: "Abbiamo lavorato per migliorare la fase realizzativa".

Già, fase realizzativa, non offensiva. Perché quella non può essere in discussione se si valuta la mole di gioco creata. Molto dipenderà dalla capacità delle tre mezzepunte di saper prendere posizione alle spalle del reparto centrale avversario. In questo modo si genera il dubbio su chi, tra difensori e centrocampisti, debba marcarle. Saelemaekers, Kessie e Leao potranno essere le chiavi per scardinare la difesa aggressiva del Torino, con la fascia sinistra dominata dal duello Hernandez-Singo e la suggestione, al centro, dello scontro Bremer-Giroud. Non sarà facile, in ogni caso, scardinare la fase difensiva di Juric, e potrebbe essere l'occasione, nel caso in cui l'assalto alla porta granata si rivelasse più complicata del previsto, per vedere a partita in corso la coppia Ibra-Giroud al centro dell'attacco.

Il tutto, però, facendo particolare attenzione alla fase di non possesso, visto che il Toro non è certo soltanto una squadra dedita all'aggressione e alla verticalizzazione. Sa attaccare con molti uomini, spesso portando due dei tre centrali in posizioni particolarmente avanzate. Un accorgimento permesso dalla capacità di Bremer di saper gestire senza particolari patemi l'uno contro uno. Il Milan dovrà stare compatto per non farsi trovare in inferiorità numerica. Non certo una partita facile per i rossoneri, insomma, anche se, per vincere uno scudetto che assomiglia a un'impresa storica, bisognerà abituarsi a considerare, da qui alla fine, ogni partita la partita della vita.