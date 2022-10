Milan, Pioli: "Avanti con i nostri principi. Nulla di grave per Brahim"

© Getty Images

Dopo il poker rifilato al Monza, Stefano Pioli è soddisfatto del risultato e della prestazione del Milan. "E' stata una vittoria difficile. Il Monza gioca bene e lo sapevamo - ha spiegato il tecnico rossonero -. La squadra ha iniziato bene, tenuto bene il campo, rischiato poco e costruito molto". "E' stato tutto positivo stasera se non qualche errore nella gestione che non ci ha consentito di controllare completamente la partita - ha aggiunto -. Cerchiamo di migliorare e di andare avanti sui nostri concetti e principi che ci stanno dando soddisfazioni". Poi su Brahim Diaz, grande protagonista del match con una splendida doppietta: "Preferisce giocare sul centrodestra e quando sta bene fisicamente ha gamba ed è brillante. Quando parte, gli avversari fanno fatica a prenderlo nei primi metri. E' uscito per un affaticamento, ma non sembra nulla di grave. Nè per lui, nè per Dest".