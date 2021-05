Passato, presente e futuro: Juve-Milan vale tutto

STASERA ALLO STADIUM

Spareggio Champions: Pioli vuole la svolta, Pirlo sprona i suoi

Tutto in una notte, Juve-Milan si giocano praticamente in uno spareggio la qualificazione alla prossima Champions League. Passato, presente e soprattutto futuro: questa la sfida dello Stadium. Un campo maledetto per i rossoneri che in nove anni non hanno conquistato nemmeno un punto e riuscirci al decimo tentativo avrebbe un sapore diverso e molto più dolce. Per Pioli è la gara della svolta, mentre Pirlo ha chiesto ai suoi un finale da protagonisti.

Andata finita 3-1 per i bianconeri con entrambe le squadre rimaneggiate causa assenze da Covid. Ora è arrivato il momento di fare sul serio e non è più concesso sbagliare. Il Milan è padrone del proprio destino, l'ha detto Pioli, ma è importante anche ribaltare il 3-1 in ottica di arrivo a pari punti, oggi 69 per entrambe. Per questo la squadra di Pirlo parte con un pizzico di vantaggio, consapevole che anche un pareggio non sarebbe un risultato così sgradito.

Juve-Milan vuol dire anche Cristiano Ronaldo contro Ibrahimovic. I due campioni che, nonostante l'età, stanno ancora trascinando le due squadre a suon di giocate. Ultime settimane più favorevoli al portoghese e, proprio per questo, si attende la reazione dello svedese che nelle grandi partite sa sempre esaltarsi. Ci sono tutti gli ingrediente per una grande partita con vista Champions League.