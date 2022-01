Pagelle Milan: Leao sprinta, ma non incide. Romagnoli guida la difesa con classe

PAGELLE MILAN

I voti dei giocatori rossoneri nel big match contro la Juventus

di

Simone Redaelli

Maignan 6 - Voto sulla fiducia perché passa novanta minuti praticamente inoperoso. Gioca con i piedi, ma con le mani non è mai chiamato in causa.

Calabria 6,5 - Prima da titolare dopo l'infortunio e il Covid. Il numero 2 rossonero ha gamba e si vede: pericolosissimo anche con due tiri da fuori area a lato di poco. La spinta che mancava.

Dal 30' st Florenzi sv - Fa rifiatare Calabria e non ha problemi a contenere McKennie.

Kalulu 6,5 - Puntuale e preciso nell'annullare Morata. Non lo fa respirare ed è bravo a leggere tutte le azioni in anticipo. Continua alla grande il suo percorso di crescita.

Romagnoli 7 - Ritorno anche per lui dal 1' dopo la positività e si leva subito la ruggine di dosso. Tiene a bada Dybala con facilità, mai una sbavatura per il capitano. Guida la difesa ed è soprattutto merito suo se la Juve non tira mai in porta.

Theo Hernandez 6 - Spinge poco. O meglio, meno del solito. Ha il suo gran bel da fare con Cuadrado e se, non altro, si fa trovare sempre pronto in difesa senza rischiare il giallo che gli sarebbe costato il derby.

Tonali 6 - Lotta con la solita grinta, ma fatica a trovare il varco giusto per affondare.

Krunic 6,5 - A tratti il più incisivo dei rossoneri. Una bella diga in mezzo al campo. Sbroglia situazioni pericolose e cerca di far ripartire la manovra. Finisce da trequartista, ma perde lucidità.

Messias 5 - Non pervenuto. La gara nel primo tempo si gioca spesso sulla fascia opposta alla sua, ma lui non fa niente per farsi notare. La mossa a sorpresa di Pioli non porta i risultati sperati. Poco prima di essere sostituito rischia anche di causare un rigore per fallo di mano. Spaesato.

Dal 16' st Saelemaekers 6 - Entra per cercare di dare più velocità e profondità. Bravo in un'azione da solista, ma nulla di più.

Diaz 5 - Fatica come da un po' di tempo a questa parte. Mai un guizzo, poco incisivo con la palla tra i piedi. Sembra aver perso la sua classe nell'accarezzare il pallone e va al rallentatore.

Dal 15' st Bennacer 6 - Rientrante dalla Coppa d'Africa, è pimpante. Con il senno di poi sarebbe stato utilissimo dall'inizio.

Leao 6 - Ci prova, ma va a intermittenza. Salta spesso l'uomo, ma non è determinante come nelle ultime uscite. La sua conclusione a metà primo tempo resta l'occasione da gol più nitida per i rossoneri.

Dal 30' st Rebic sv - Quindici minuti, troppo pochi per essere protagonista.

Ibrahimovic 5,5 - La sua partita dura poco meno di 30 minuti per un problema al tendine d'Achille destro da valutare nelle prossimo ore. Poco incisivo, gioca molto lontano dall'area di rigore e non è preciso quando cerca la giocata vincente per i compagni.

Dal 28' Giroud 5,5 - Combatte tra Chiellini e Rugani, resta il rammarico per due colpi di testa che potevano avere ben altra sorte.

All. Pioli 5.5 - Un punto che non può soddisfare, un pareggio frutto della poca lucidità e della altrettanto poca freschezza della sua squadra. Il campo non aiuta ma questo Milan sta attraversando un periodo di involuzione.