Pagelle Milan: Calhanoglu fatica al rientro, Leao ancora poco incisivo

PAGELLE MILAN

I voti della sfida di San Siro ai rossoneri

di

SIMONE REDAELLI

Donnarumma 5,5 - Il tiro dell'1-0 è angolato, ma molto debole. La traiettoria lo beffa ed è costretto a raccogliere il pallone in fondo alla rete. Molto nervoso tra i pali.

Dalot 5 - Sostituisce Calabria e lo fa rimpiangere. Spinge poco sulla fascia destra dove con Castillejo fa proprio fatica. Aiuta poco anche in fase difensiva e Gattuso ordina di attaccare sempre dalla sua parte.

Tomori 6,5 - Ha il suo bel da fare con Insigne, ma con il fisico lo sovrasta. Sempre preciso e attento, ormai è l'ennesima conferma delle sue qualità.

Gabbia 5 - Una sbavatura, ma pesante. Molto. Si fa bucare, in compartecipazione con Theo Hernandez, e lascia un'autostrada a Politano per l'1-'0.

Theo Hernandez 5,5 - Corre come sempre, ma come sempre si dimentica anche di difendere delle volte. Infatti legge il nome di Politano sulla maglia numero 21 in occasione del vantaggio azzurro.

Tonali 6 - Si abbassa spesso in difesa a prendere il pallone per impostare, come da specifica richiesta di Pioli. Smista bene il pallone, ma non trova il guizzo decisivo.

Kessie 6 - Mostra i muscoli ed è sempre una presenza fondamentale in mezzo al campo. Poco incisivo in fase avanzata, ma fa il suo.

dal 22' st Meite 5,5 - Non ha lo spazio per incidere.

Castillejo 5 - Non rende onore alle 100 presenze in rossonere da poco festeggiate. Sempre troppo leggero, mai uno spunto. Perde la palla dell'1-0.

dal 15' st Saelemaekers 5 - Entra ma non si vede. Il compitino che non arriva al 6.

Calhanoglu 5 - Al rientro dall'infortunio gli mancano i giri nel motore e si vede. Spreca qualche buona ripartenza, perde l'attimo vincente per lanciare i compagni. Stecca, ma il suo recupero è comunque importante per Pioli.

dal 15' st Diaz 5 - Da trequartista incide poco e rallenta il gioco. Ha la palla del pari, ma si fa anticipare da Maksimovic.

Krunic 5 - Schierato a sinistra nel tridente dietro Leao non ingrana. Si vede poco e non si può neanche fargliene una colpa così grande.

dal 15' st Rebic 4 - Macchia una buona prestazione al 92' insultando Pasqua rimediando il cartellino rosso. Troppa grinta e settimana prossima contro la Fiorentina sarà ancora emergenza per Pioli. Ingenuità che peserà, tanto.

Leao 5 - Mostra una piccola reazione d'orgoglio, ma gli manca il gol perché ne sbaglia due. Sicuramente una prova vivace, ma è troppo poco. Davvero troppo poco. Esce per un principio di infortunio.

dal 34' st Hauge sv - Sbocciato contro il Napoli all'andata, totalmente un giocatore involuto un girone dopo.