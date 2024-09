Morata e Campello di nuovo insieme a Madrid: ritorno di fiamma in vista?

GOSSIP

La punta del Milan ha fatto ritorno nella città spagnola passando diverso tempo con l'ex moglie

Gli ex coniugi sarebbero addirittura arrivati assieme davanti all'impianto scolastico con la punta alla guida di una auto. Successivamente, a bordo della stessa automobile, Morata e la Campello si sarebbero diretti nella stessa casa di La Finca, a Madrid. Ossia l'abitazione che i due condividevano prima della separazione e nella quale Alvaro ha passato i suoi giorni in occasione di questo soggiorno nella città madrilena. Un indizio non da poco che dà fiato a chi spera in una riconciliazione a sorpresa.