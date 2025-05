Modulo, punti fermi e 3-4 acquisti: come sarà il nuovo Milan di Allegri

Il Milan ha scelto Massimiliano Allegri. Il blitz del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, ha avuto successo e l'allenatore livornese è pronto a tornare sulla panchina del Diavolo (qui tutti i dettagli del contratto) dopo l'esperienza dall'estate 2010 al gennaio 2014 che ha portato nella bacheca dei rossoneri uno scudetto (il primo della carriera del tecnico) e una Supercoppa italiana ma si è conclusa con l'esonero. Del suo vecchio Milan sappiamo quasi tutto, ma come sarà la squadra che plasmerà il tecnico dopo sei scudetti vinti e due finali di Champions giocate con la Juve? A dare una prima risposta è stato il suo grande amico e mentore, Giovanni Galeone: "Leao sarebbe valorizzato da Max e anche Pulisic, sarebbero i suoi punti fermi - ha detto l'ex allenatore in un'intervista a 7Gold - Anche Theo secondo me con lui cambierebbe atteggiamento, ricordiamo che anche Pogba non era facile da gestire".