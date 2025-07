Vincent Candela si racconta al Maxxi, tra sport e cultura

Giovedì 17 luglio alle ore 19.00, l'Auditorium del Maxxi - Museo nazionale delle arti del XXI secolo ospita Vincent Candela, protagonista di un incontro speciale nell'ambito di Estate al Maxxi 2025, il programma con serate dedicate a musica, cinema, libri e incontri con i protagonisti del nostro tempo.Campione del Mondo nel 1998 e Campione d'Europa nel 2000 con la nazionale francese, Candela ha conquistato lo scudetto con la Roma nel 2000-2001, sotto la guida di Fabio Capello. A dialogare con lui sarà Alessandro Alciato. L'incontro sarà introdotto da Lorenza Baroncelli, direttrice Maxxi Architettura e Design contemporaneo. L'appuntamento si inserisce nel percorso del Maxxi che esplora i linguaggi della contemporaneità, compreso il calcio, inteso come luogo dell'immaginario, del racconto e della costruzione di miti collettivi. Non a caso, la serata è in dialogo diretto con la mostra in corso 'Stadi. Architettura e mito', che indaga lo stadio come spazio iconico di aggregazione e rappresentazione. La serata prosegue alle ore 21.00 con la proiezione in Auditorium di 'Any given Sunday - Ogni maledetta domenica' (1999) di Oliver Stone: un cult assoluto del cinema sportivo, reso indimenticabile dal celebre monologo di Al Pacino, che racconta la tensione epica dello sport come metafora della vita.