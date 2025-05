Allegri verso il ritorno al Milan? Dallo Scudetto al primo colpo all'addio nella nebbia col Sassuolo

Oggi, undici anni dopo quella nebbiosa trasferta contro il Sassuolo persa 4-3, Allegri è visto come l'uomo giusto per tirare fuori il Diavolo dai propri inferi fatti di un ottavo posto in campionato, la sconfitta in finale di Coppa Italia e il mancato accesso alle coppe europee. In attesa che il ritorno di fiamma si possa trasformare in qualcosa di più serio, ripercorriamo gli anni del primo matrimonio.