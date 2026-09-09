Modric infinito: compie 41 anni, al Milan è ancora leader ed esempio senza tempo

Secondo compleanno in rossonero per un infinito Luka Modric. Il croato, che ha scelto di continuare anche in nazionale dopo l'ultima delusione mondiale, compie oggi 41 anni. E lo fa al Milan, la squadra del suo cuore, dove si sta confermando uno dei titolarissimi anche nel nuovo corso di Amorim. Nuovo corso appunto e nuovo stile di gioco, decisamente più di dispendioso. Ma l'ex Real, che sembra infinito, si sta adattando confermandosi, ancora una volta, d'esempio. Due partite giocate finora, 179 minuti giocati e il 66% dei duelli vinti a tutto campo.
Il tecnico portoghese e Cardinale hanno spinto forte per confermare Modric dopo il finale della scorsa stagione. Sembrava difficile, ma il campione croato ha accettato. Ha ancora fame, vuole salutare il Milan con un trofeo. Da festeggiare come un bambino, con lo spirito di chi a 41 anni non ha alcuna intenzione di fermarsi. Grazie Luka, menomale che c'è ancora qualcuno come te.