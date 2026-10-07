L'INTERVISTA

Modric: "Il Real è il club della mia vita e mi piacerebbe tornare. E' il mio ultimo anno? Non lo so"

"Mi sento bene e me la sto godendo, vedremo cosa succederà in futuro"

07 Ott 2026 - 15:24
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"Ovviamente il Real Madrid è la mia casa, è il club della mia vita: sono stato lì per 13 anni. Vedremo cosa succederà in futuro. L'ho detto l'ultima volta in un'intervista: chiaro che mi piacerebbe tornare, ma per essere utile per lavorare per il Madrid, non semplicemente stare nel Madrid, per dare una mano in tutto ciò che posso": è la speranza del centrocampista del Milan Luka Modric riguardo il proprio futuro, in un'intervista a Cadena Cope dopo la partita Croazia-Spagna.

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"Però devo anche prepararmi - aggiunge il campione croato - e capire in che senso, con quale ruolo, se il club lo vorrà... Si devono incastrare molte cose per tornare, ma vedremo, non ci sto pensando in questo momento". Al momento, comunque, per Modric non è ancora arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo: "Mi sento bene, ho ancora la passione, l'ambizione e le forze. E finché mi sentirò così voglio continuare a giocare. Quanto durerà a questa età? Non lo so dire: possono essere due mesi, tre mesi, sei mesi, un anno, due... Non lo so. Non voglio dare una risposta ora per poi dovermene pentire. Andrò passo dopo passo, partita dopo partita, mese dopo mese, ascoltando il mio corpo e come mi sento, e poi deciderò con totale tranquillità. Vedremo quanto durerà: se questo sarà il mio ultimo anno nel calcio o se continuerò ancora non lo so, ma quello che posso dirti è che mi sento bene e me la sto ancora godendo".

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