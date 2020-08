Milan, via alla nuova stagione: la conferenza stampa di Gazidis, Maldini e Massara

Dopo che nella giornata di ieri il Milan si è ritrovato a Milanello per svolgere i tamponi per accertarsi che non vi siano positivi al Covid, oggi inizia ufficialmente la stagione 2020/21 dei rossoneri, che riprenderanno gli allenamenti in vista dei preliminari di Europa League. A dare il via alla nuova stagione la conferenza stampa della dirigenza al completo: ecco le parole di Gazidis, Massara e Maldini, che ha parlato subito di mercato: "La grande base fatta l'abbiamo fatta l'anno scorso, quest'anno faremo operazioni mirate per migliorare la rosa. Non vogliamo illudere i tifosi, non avremo la possibilità di fare colpi come nel passato, ma siamo sempre attenti alle occasioni di mercato. La società sarà sempre vigile". Ibra? "Faremo di tutto per tenerlo con noi" ha detto Gazidis.