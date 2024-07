Milan: ultimo allenamento a New York, poi a Chicago per il Real

TOURNÉE USA

Dopo la vittoria sul City, giovedì i rossoneri sfidano la corazzata di Carlo Ancelotti

Nel frattempo emerge il dietro le quinte fotografico di Milan-Manchester City che chiaramente è stato molto più di un'amichevole di lusso. Tornando a giocare per la prima volta dal 2012 nel leggendario New York Yankee Stadium, il Milan può essersi sentito un po' a casa, data la stretta partnership strategica con i New York Yankees che l'acquisizione di RedBird ha portato in Acm, nel cui board siede tra i Consiglieri Randy Levine, presidente degli Yankees.

Una vicinanza dei due club tra i più iconici al mondo testimoniata anche dalla partecipazione di Hal Steinbrenner, proprietario degli Yankees, e di Randy Levine, presidente dei NY Yankees e membro del cda di ACM, al benvenuto di Gerry Cardinale al loro arrivo allo stadio prima del match ai dirigenti del Manchester City Marty Edelman, membro del Board City Football Group e Vice Presidente del New York City FC, e Ferran Soriano, Amministratore Delegato di City Football Group.