Milan, tutta la carica di Tonali: "Possiamo fare l'impossibile, la 8 vale tanto"

MILAN

"Insieme si può fare tutto, anche le cose impossibili. E questo Milan sarà capace di farle". Sono queste le prime parole di Sandro Tonali da giocatore rossonero in un'intervista ai canali ufficiali del club: "Il mio sogno si è avverato, ho deciso di postare quella foto su Instagram perché mi sembrava perfetta in quanto descriveva il momento in cui avevo lasciato i colori rossoneri per intraprendere un nuovo percorso e ora ritorno in questa squadra - ha spiegato l'ex calciatore del Brescia - Credo sia un segno". Al Milan Tonali indosserà la maglia numero 8. "L'ho scelta perché ha un significato importante sia come centrocampista sia per il Milan, l'ha indossata un giocatore che ha fatto la storia. L'ho chiamato e gliel'ho chiesto e lui mi ha risposto da mister, dicendomi 'prendila e spacca tutto'".

Tonali è sicuro di arrivare in una squadra "giovane che ha dimostrato di essere un grande gruppo, una grande squadra, una delle più forti che c'è ora - ha proseguito - C'è questa voglia di creare, le occasioni ci saranno e vanno prese al volo. Senza paura di niente, si può fare tutto. Ibra? Con lui che non sbaglia mai sarà più semplice fare degli assist, è una cosa bellissima".

Il centrocampista della Nazionale ha raccontato anche di aver parlato con "con Gigio (Donnarumma, ndr), Calabria e Roma (Romagnoli, ndr), sono amici, siamo stati bene insieme in azzurro - ha concluso - Sono ragazzi giovani come me, mi hanno dato tanti consigli. Siamo pronti insieme per questa nuova avventura".

