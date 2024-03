Milan, torna l'emergenza in difesa: Kjaer infortunato con la Danimarca

È durato poco il periodo tranquillo nell'infermeria di Milanello e l'abbondanza di scelte per Stefano Pioli rischia già di essere un ricordo. Dopo aver perso Kalulu per un problema al ginocchio e con le condizioni di Maignan monitorate da lontano nel ritiro della Francia, il Milan ha registrato un nuovo problema fisico: Simon Kjaer durante l'amichevole con la Danimarca contro la Svizzera è uscito per un problema muscolare. Con Kalulu ko e Tomori squalificato, per l'andata dei quarti di Europa League contro la Roma il Diavolo è in ansia.