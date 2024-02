Milan, riecco Thiaw: tornato in gruppo dopo oltre due mesi

MILAN

Il difensore tedesco si è allenato con i compagni 74 giorni dopo la lesione del bicipite femorale, potrebbe essere convocato per il match di Europa League col Rennes di giovedì prossimo

Recupero importante in vista in casa Milan: Malick Thiaw è tornato ad allenarsi parzialmente col resto del gruppo a due mesi e mezzo dalla lesione miotendinea del bicipite femorale sinistro accusata contro il Borussia Dortmund ed è pertanto da considerarsi vicino al rientro in campo. Visto il lungo stop, in ogni caso, difficilmente il difensore tedesco sarà a disposizione di Stefano Pioli per il big match di San Siro di domenica sera contro il Napoli, più probabile che possa essere convocato per l'andata dei playoff di Europa League di giovedì prossimo contro il Rennes.

Si tratta dunque di un primo, fondamentale tassello verso il recupero totale di un blocco difensivo falcidiato dagli infortuni. Sulla via del rientro ci sono infatti anche Tomori, fermo da fine dicembre anche lui per un problema al bicipite femorale, e Kalulu, appena 5 presenze in stagione e alle prese con una lesione del tendine retto femorale. Per entrambi ci vorrà comunque ancora un po' di pazienza, il loro rientro è previsto verso la fine del mese di febbraio.

ANCHE IBRA A MILANELLO

A Milanello vi era anche Zlatan Ibrahimovic, che ha assistito a bordo campo all'allenamento della squadra rossonera mentre proseguiva la sua preparazione in vista della sfida di domenica contro il Napoli.

