Milan: Theo Hernandez, Tomori e Brahim Diaz si allenano nel giorno libero

Stefano Pioli aveva concesso riposo a Capodanno per il Milan ma diversi calciatori tra cui Theo Hernandez, Fikayo Tomori e Brahim Diaz si sono presentati ugualmente a Milanello per allenarsi. "No days off" scrive il francese su Instagram mentre posa con i compagni di squadra: un segno di attaccamento ai colori rossoneri e la voglia di riprendere in fretta la forma fisica verso la ripresa del campionato, giovedì c'è la Roma.