Milan, Theo Hernandez rientra in Italia

Theo Hernandez torna in Italia. Il difensore del Milan, secondo quanto riporta Milan News, ha riportato una distorsione tibio-tarsica destra da trauma di gioco in partita. Gli esami a cui è stato sottoposto nel post-partita a Kansas City hanno escluso fratture, ma solo una volta a Milano verranno completati i test diagnostici per capire l'entità del problema e stabilire i tempi di recupero. Infortunatosi alla caviglia durante il match amichevole contro il Bayern Monaco, il laterale francese è stato immobilizzato con una vistosa fasciatura. Secondo quanto si apprende, potrebbe restare fermo circa tre settimane.