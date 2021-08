Milan, Theo Hernandez convocato per la prima volta in nazionale

QUI MILAN

Il terzino rossonero nella lista di Deschamps per le gare di qualificazione a Qatar 2022, ci sono anche Maignan e Veretout, out Giroud

È finalmente arrivata la prima convocazione nella nazionale francese per Theo Hernandez. Il terzino rossonero è stato inserito da Didier Deschamps nella lista dei 23 giocatori per i prossimi 3 match di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, in programma dall'1 al 7 settembre. Insieme a lui anche il nuovo compagno di squadra Mike Maignan e il romanista Jordan Veretout. Fuori dai convocati invece l'altro neo milanista Olivier Giroud.

La Francia, reduce dalla cocente delusione di Euro 2020, è attualmente prima nel Gruppo D a quota 7 punti e affronterà prima la Bosnia in casa (1 settembre a Strasburgo), poi volerà in Ucraina per il faccia a faccia con gli uomini di Petrakov (4 settembre a Kiev), infine riceverà la Finlandia (7 settembre a Lione). Sulla carta Theo dovrà vedersela con Lucas Digne per una maglia da titolare sulla fascia sinistra di difesa.