Milan, Tatarusanu operato agli occhi

MILAN

Il portiere rossonero ha corretto l’astigmatismo misto elevato di cui soffriva: "La percezione dei tiri sarà più veloce"

Ciprian Tatarusanu si è sottoposto ad un intervento agli occhi per correggere l’astigmatismo misto elevato di cui soffriva: l'operazione, eseguita con la tecnica "Femtolasik custom PSP", è durata circa un minuto ed è perfettamente riuscita. La Gazzetta dello Sport ha intervistato il chirurgo refrattivo che ha eseguito l’intervento, il dottor Angelo Appiotti, che assicura che i benefici dell’intervento al portiere del Milan incideranno positivamente sulle performance del vice Maignan: "La percezione di un oggetto, ad esempio un tiro da lontano, arriverà molto più velocemente. Questo permetterà una risposta occhio/mano migliore e ridurrà l’incidenza degli infortuni, con risposte muscolari più rapide".

“Non ci sarà nessun periodo di stop - ha assicurato il dottore che in passato aveva operato anche Kakà - La mattina dopo lui già vedeva benissimo, 16/10, è venuto in macchina alla visita di controllo e a breve partirà per le vacanze". Dopo questo intervento quindi Tatarusanu vede meglio della media? “Esattamente. Chiaramente non voglio prendermi meriti che non ho: se un portiere è bravo lo è a prescindere, rimane un buon portiere col vantaggio di poter vedere meglio”.

Interessante anche l'aneddoto su come il portiere del Milan ha scoperto di questo difetto: “Avevo operato la moglie un anno fa e durante un controllo post operatorio avevo visitato anche lui. Gli dissi ‘tua moglie adesso vede meglio di te, forse è meglio far giocare lei’ e tutto finì con una risata. Anche se comunque ne avevo parlato con il medico del Milan e si è deciso di operarsi alla prima occasione di stop".

MAIGNAN: "MATTONE DOPO MATTONE STO TONANDO"

Dopo due infortuni delicati al polpaccio, Mike Maignan vede la luce in fondo al tunnel. Il portiere rossonero, assente ormai da fine settembre, è sempre più vicino al recupero e tornerà in campo alla ripresa del campionato ai primi di gennaio. È lui stesso ad annunciarlo con un video su Instagram: "Mattone dopo mattone. Sto tornando!".