Milan, Suso: "Potevo andare via, non devo dimostrare nulla"

Da uomo nel mirino di critica e tifosi a match winner nella vittoria del Milan contro la Spal, l'unica dei rossoneri sotto la guida Pioli. L'inizio di stagione di Suso è ben al di sotto delle possibilità dello spagnolo, vittima anche di un #SusoOut lanciato dai suoi stessi tifosi: "Hanno diritto di fischiare perché non sto facendo bene e si aspettano molto. Gli dico di fidarsi di me". Sul mercato: "Potevo andare via, ho preferito restare". Gazidis: "Riporteremo il Milan in alto"

L'attaccante del Milan sa di non aver reso secondo le aspettative nella prima parte di stagione, proprio come il resto della squadra: "Credo di non dover dimostrare niente. La gente sa quello che posso fare e se mi critica è perché si aspetta che faccia ancora di più e so che posso farlo. Se un calciatore non viene mai criticato è perché da lui non si pretende niente".

Suso nelle ultime stagioni è stato tra i migliori giocatori del Milan e più volte si è parlato di un suo sacrificio per la caccia a una plusvalenza ricca: "Considerando che sono costato zero credo che il mio rendimento al Milan sia stato molto buono. Ai tifosi dico: fidatevi di me - ha raccontato in un'intervista a SportWeek -. A me piace molto stare al Milan, potevo andare via per due anni di fila ma ho preferito restare. Sono rimasto perché volevo farlo".