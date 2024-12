Milan, stasera la cena natalizia con dirigenza e squadra: la Curva Sud annuncia un'altra contestazione

In un clima a dir poco pesante tra risultati che latitano e la protesta dei tifosi nei confronti della proprietà, il Milan ha organizzato comunque la consueta cena natalizia dedicata a tutti i dipendenti del club. Stasera calciatori, staff e non si ritroveranno in un noto locale della città meneghina, ma non saranno i soli. La Curva Sud infatti, ha annunciato che andrà in scena un'altra contestazione dopo quella che ha contraddistinto la serata di domenica prima e dopo il match pareggiato da Leao e compagni contro il Genoa.